Малые атомные реакторы могут быть запущены в Азербайджане не раньше ближайшего десятилетия. Об этом Minval заявил советник по новейшим технологиям Национальной Академии наук Азербайджана, академик Адиль Гарибов. Отметим, что недавно Казахстан заявил о намерении разместить атомную электростанцию (АЭС) на западе страны. Побережье Каспия, рассматривается как потенциальное место для АЭС с реакторами малой или средней мощности.

В свое время азербайджанские ученые также рассматривали прибрежье Каспийского моря для установки нескольких блоков атомных реакторов. Сегодня эти планы никуда не исчезли. Стоит напомнить, что почти год назад на площадке СОР29 между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Министерством энергетики Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании. Тем самым Азербайджан выразил намерение для дальнейшего перехода к чистой зеленой энергии. Сотрудничество с МАГАТЭ в рамках инициативы Atoms4NetZero направлено на изучение потенциала ядерной энергии, в том числе малых модульных реакторов (SMR). Основная цель меморандума – проведение совместных исследований и реализация проектов по развитию ядерной энергетики. Сотрудничество с МАГАТЭ должно продвинуть Азербайджан в применении ядерной энергии в будущем.

По словам специалиста, на сегодняшний день энергетические ресурсы Азербайджана полностью покрывают потребности страны в электроэнергии. Запасов нефти и газа хватит как минимум на ближайшие 50 лет. Возобновляемые источники энергии — солнечная и ветровая — рассматриваются скорее как средства экономии, а не как базовые источники. В то же время атомная и другие виды ядерной энергии в перспективе могут стать основными источниками энергии в мире. В Азербайджане хорошо понимают это и готовятся к развитию атомной энергетики уже давно.

В 2014 году распоряжением президента Ильхама Алиева был создан Центр ядерных исследований. Его главной задачей стало выполнение государственной политики в сфере атомной энергетики: подготовка кадров, проведение научных исследований и развитие технологической базы. Таким образом, благодаря дальновидной политике главы государства была заложена основа для внедрения атомной энергетики в Азербайджане.

Как отметил Гарибов, несколько лет назад обсуждался вопрос о строительстве четырёхблочной атомной электростанции в посёлке Наваи, мощностью по 1000 мегаватт каждый блок. По протоколам МАГАТЭ, прежде чем в Азербайджане появятся атомные реакторы, страна должна исполнить 19 обозначенных пунктов. Для этого потребуется как минимум 10 лет. Если страна начнет действовать уже сегодня, то этот вопрос может быть реализован в ближайшее десятилетие. За это время сформируется устойчивая система снабжения ядерным топливом, не зависящим от политических взглядов того или иного государства.

Надо отметить, что крупнейшим зарубежным поставщиком ядерного топлива в мире является Россия. В будущем прекращение таких поставок может привести к приостановке работы ядерного реактора. В условиях, когда в мире активно разворачиваются политические игры, страна, намеренная внедрять ядерные технологии, должна заранее выстроить надёжную и постоянную цепочку поставок топлива, чтобы избежать рисков остановки работы реактора.

Не все страны, эксплуатирующие ядерные технологии, поставляют ядерное топливо и свои разработки. Например, Соединённые Штаты Америки за пределами своей территории не строят атомные реакторы и не продают собственные технологии. Даже такие крупные игроки, как Китай и Южная Корея, закупают ядерное топливо в России. В этой связи для Азербайджана было бы целесообразно наладить поставки обогащённого урана из соседней страны. Здесь речь идёт об обеспечении бесперебойного снабжения, необходимого для стабильной работы реактора. Ведь его остановка и последующий запуск требуют значительных усилий и ресурсов.

С учётом размеров Азербайджана на первом этапе наиболее рациональным вариантом стало бы строительство малой атомной электростанции, что позволит в течение нескольких лет накопить практический опыт эксплуатации. В дальнейшем стране потребуется создание как минимум трёх–четырёх энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт, что обеспечит до 50% внутреннего энергопотребления. Что же касается солнечной, гидро- и ветроэнергии, то они никогда не смогут стать постоянным источником энергии: их роль заключается лишь в экономии основных энергоресурсов, заключил академик.