Информация о том, что Казахстан вдвое увеличил импорт электроэнергии из России, породила разного рода толки – вплоть об угрозе энергетической безопасности страны по «понятным соображениям». Однако политизация роста любого экспорта-импорта, инвестиционной активности в РК, развития связей не только этой страны с миром, ставшая уже дурной привычкой, на деле и часто оборачивается пшиком.

Бесконечные дискуссии о том, в какую сторону дует внешнеполитический «ветер» Астаны – Москвы, Пекина, Брюсселя, Вашингтона, Анкары и т.д. – по сути, всегда упираются в стенку. Нет, РК не стала сырьевым придатком и колонией Франции, рабом Китая и Турции, узником Европы (особенно – Великобритании), прихвостнем США и вотчиной России. Ветер внешнеполитических перемен Казахстана, скорее, дует в сторону самого Казахстана — страны прагматичной, быстро развивающейся и претендующей на лидирующие позиции во многих сферах не только в масштабах Центральной Азии, но порой – и мира.

Заметим, что несмотря на успехи, достигнутые Казахстаном, он – развивающаяся страна, что нисколько не оскорбительно и не предполагает шатания ее суверенных позиций. Поэтому не вполне понятен ажиотаж вокруг двукратного увеличения республикой импорта электроэнергии из России – страны, имеющей с РК едва ли не самую протяженную границу в мире, и состоящую с ней в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Итак, по данным телеграмм-канала DATA Hub, в июле Казахстан закупил за рубежом электроэнергию на 56,8 млн долларов, то есть на 98% больше, чем в первом летнем месяце, и на 74 % больше, чем год назад. И основным экспортером электроэнергии для РК стала Россия – 86 %.

Прежде чем рассмотреть причины роста импорта электроэнергии из России, стоит заметить, что энергодефицит – не новый «фрукт» для Казахстана и других государств Центральной Азии. По свидетельству эксперта в области энергетики Жакыпа Хайрушева (его цитирует Caravan.kz), значительная часть электростанций республики физически изношена, и сейчас энергетики проводят ремонтную компанию, «не подгоняя сроки искусственно», то есть – качественно. И, чтобы не рисковать надежностью энергоснабжения, было решено импортировать недостающий объем электроэнергии из России.

Эксперт убежден, что это временная мера, поскольку собственная выработка будет нарастать. Что же до географии импорта, он логичен, поскольку Россия — ближайший и самый доступный поставщик, с которым у Казахстана налажены технологические связи и синхронизирована энергосистема.

Понятно, что любая страна должна заботиться о своей энергобезопасности и не висеть только на одном проводе, то есть – дифференцировать импорт, а еще, что надежнее, обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно. Понятно также, что ни одна страна не свободна от форс-мажорных ситуаций, поэтому синхронизация энергосистем – будь то с Россией или государствами региона, критически необходима и является частью энергетической устойчивости и безопасности. Так что – оставим в стороне неуместную ситуации политизацию, и обратимся к проблемам, шагам вперед и энергетическим планам собственно Казахстана.

Даже не копая глубоко, очевидно: в Казахстане, по пути доставки потребителю, теряется большое количество электроэнергии – процентов 17%. Во многом это объясняется тем, что страна – большая, в сельских местностях проживает порядка 43 % населения на большом удалении от любых электростанций – будь то ГЭС, ТЭС, ветряки или солнечные станции. Итог — потери электроэнергии. Выход – строить малые объекты «зеленой» генерации, преимущественно ветряные и солнечные, максимально близко к населенным пунктам. И на небольших площадях.

Не в столь отдаленном будущем Казахстан планирует запустить первую в стране атомную электростанцию, а вслед – еще две. И, кстати, с возведением АЭС Астана не зациклилась на одном партнере, предпочтя двух — Китай и Россию. АЭС значительно облегчат общую энергетическую картину, хотя их энергия – не из дешевых.

Министерство энергетики Казахстана информирует, что в первом квартале этого года объем электроэнергии, выработанной возобновляемыми источниками энергии, составил 1 961,6 млн кВт*ч — 5,93% от общей генерации. На первый взгляд – капля в море, однако на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это, понятно, шаг вперед.

Что же касается потерь электроэнергии, во многом обусловленных тем, что большинство линий электропередачи в стране находятся в эксплуатации более 40 лет, и большая часть сетей была создана в 1970-х годах, то определенный сегмент проблем может быть частично устранен вводом цифровых решений.

В настоящее время на границах электросетей с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией автоматизирован коммерческий учет электричества для передачи данных. А в обозримом будущем планируется внедрить технологии Smart Grid и получить «умную электросеть» — на принципах прозрачности, гибкости и децентрализации. Минэнерго РК поясняет – с реализацией такого проекта аварии будут выявляться и устраняться оперативнее, а потери электроэнергии снизятся за счет учета и контроля в режиме реального времени.

Из проектов на самом подходе (помимо строительства первой АЭС): в Туркестанской области в модернизацию энергетической сферы Казахстана вложат более 60 млрд тенге – на фоне уже инвестированных 7 млрд тенге в энергетические проекты региона, в котором строятся новые линии электропередачи, осуществляется реконструкция уже имеющихся сетей, внедрение инновационных технологий и замена устаревшего оборудования.

В числе наиболее значимых проектов – строительство ЛЭП Орталык — Яссы в Туркестане стоимостью 3,8 млрд тенге – работы завершатся в феврале 2026 года. Также ведется реконструкция линии электропередачи в Ордабасинском районе; обновление низковольтных сетей на 31 объекте (стоимость — 1,5 млрд), включая установку высокотемпературных проводов нового поколения.

В дополнение к этому компания «Оңтүстік Жарық Транзит» реализует собственную инвестиционную программу на сумму 5,3 млрд тенге – масштаб работ велик, обновлены 84 трансформаторные подстанции, построено и реконструировано более 240 км линий, и т.д.

Вообще же у Центральной Азии – высокий, но нереализованный потенциал в сфере генерации – особенно возобновляемых источников энергии: от гидроэнергетики и солнечной энергии до ветра и геотермальных ресурсов. За счет своего географического положения, большого количества солнечных дней в году, наличия равнинных территорий, горных рек, регион обречен не только на энергетическую стабильность за счет собственных ресурсов, но и на статус экспортера электроэнергии. Достаточно сказать, что только гидроэнергетический потенциал стран Центральной Азии оценивается экспертами в 550 млрд кВт*ч в год.

Тем не менее, региону, как видим, не просто обеспечить себя собственной энергией. Думается, все республики ЦА должны энергично работать в сопряжении друг с другом в соответствующей сфере, но не все они имеют равные финансовые возможности и отраслевые инвестиционные перспективы.

Тем не менее, по инициативе казахстанской стороны был создан Координационный энергетический совет в составе руководителей государственных национальных электроэнергетических компаний самой РК, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Россия (АО «СО ЕЭС») присутствует в совете в качестве наблюдателя. Целью этой структуры провозглашена координация параллельной работы энергосистем Центральной Азии, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в регионе, а также содействие выполнению условий межправительственных соглашений и договоров, заключаемых субъектами энергетики стран-участниц.

Что касается фактора России в электроэнергетике Центральной Азии. Москва стремится стать полноправным членом Координационного электроэнергетического совета ЦА, то есть в данном случае речь может идти и о соображениях усиления энергетического присутствия в регионе с возрождением некогда единой энергосистемы, существовавшей в советские времена. С другой стороны, энергетическая безопасность Центральной Азии и ее неуязвимость в этой сфере означает стабильность соседнего региона, с которым РФ имеет общую границу, а с Казахстаном и Кыргызстаном – еще и общие экономические, торговые, транспортно-логистические, иные связи в ЕАЭС. Добавим к этому, что в регионе между его республиками время от времени возникает напряженность в сфере водопользования, которая, случается, выливается в эксцессы, скатывающиеся в политику с участием экстремистских сил.

Таким образом, в стремлении России оказать энергетическую помощь государствам ЦА альтруизма нет: есть целесообразность разного рода, включая формирование новой архитектуры энергетической безопасности Центральной Азии (что может удастся частично), однако вне необходимости «сдачи Москве» суверенитета республик ЦА.

На правительственном уровне в России начата работа по вступлению в соглашение о совместной эксплуатации центрально-азиатских энергосистем и по предоставлению статуса пятого участника российскому «Системному оператору». А предварительно, год назад, министерства энергетики России и Узбекистана достигли согласия о подключении российского «Системного оператора» к объединенной энергосистеме Центральной Азии – с большой вероятностью, не без стремления Москвы к коммерческому экспорту электроэнергии.

Надо думать, ситуация складывается согласно формуле «И волки сыты, и овцы целы».