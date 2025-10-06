В Азербайджане продолжаются III Игры стран СНГ, которые собрали спортсменов из 13 государств.

По состоянию на сегодняшний день в медальном зачёте лидирует сборная России, завоевавшая уже 105 золотых, 55 серебряных и 34 бронзовые медали. На втором месте уверенно держится Азербайджан (29-46-86), обойдя по общему количеству наград Беларусь (27-26-48).

Среди обладателей медалей также представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Пакистана и Туркменистана. Куба, Кувейт и Оман медалей пока не получили.