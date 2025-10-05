В связи с проведением в Азербайджане III Игр стран СНГ в Габале сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) работают в усиленном режиме.

Как сообщили в ведомстве, для охраны общественного порядка и обеспечения высокого уровня безопасности в регион и на объекты соревнований направлен дополнительный персонал.

Полицейские и военнослужащие Внутренних войск дежурят в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить любые противоправные действия и гарантировать спокойное проведение международного спортивного мероприятия.