Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде находится с визитом в США.

По приглашению Общины Церкви Иисуса Христа святых последних дней и Фонда Стирлинга он посетил штат Юта, где в Солт-Лейк-Сити встретился с президентом Ассоциации Межрелигиозного форума G20 Коулом Даремом.

Шейх уль-ислам подчеркнул, что участие в подобных форумах демонстрирует уважение к их миротворческой миссии, особенно в условиях современных глобальных вызовов. Он отметил, что диалог религиозных и государственных лидеров становится важным элементом международного сотрудничества.

Коул Дарем поблагодарил Пашазаде за его многолетний вклад, назвав его авторитет и опыт значимыми для успешного развития форума. Он также представил планируемые реформы в структуре организации и попросил азербайджанского религиозного лидера поделиться предложениями.

Стороны договорились о регулярном обмене мнениями и совместной работе в процессе преобразований.

Во встрече участвовали также исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде и вице-президент Фонда Стирлинга Николь Стирлинг.