Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе одержал убедительную победу на выборах мэра Тбилиси, набрав более 71% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчёта 99,4% бюллетеней.

По итогам голосования Каладзе набрал 71,58% голосов, значительно опередив девять соперников. Это позволит ему остаться на посту мэра Тбилиси в третий раз подряд, продолжая курс на развитие инфраструктуры и укрепление экономических связей города.