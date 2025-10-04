Участки для голосования на выборах в местное самоуправление закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени (совпадает с Баку). По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00, составила 33,5%.

Жители Грузии избирали мэров и законодательные собрания в 64 муниципалитетах страны, в том числе и Тбилиси.

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе получает 77,4% голосов на муниципальных выборах. Данные экзитполов компании «Горби» опубликовал грузинский телеканал «Имеди».Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе. Он получает 8,8% голосов. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия. Его поддержали 6,7% избирателей.