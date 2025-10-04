Все страны НАТО готовятся к крупному военному конфликту, а вопрос остался лишь в выборе стороны.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на саммите Евросоюза в Копенгагене.

«Когда поднимаете на 5% ВВП оборонные расходы — это огромные деньги, означающие, что все готовятся к войне. Я совершенно откровенен — все готовятся к войне», — подчеркнул Вучич.

По словам политика, вопрос остался лишь, к какой стороне конфликта кто принадлежит.

При этом Вучич отметил, что Сербия пытается избежать втягивания в грядущее столкновение.