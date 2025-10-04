Накануне телеканал Al Jazeera выступил с почти сенсационным сообщением, со ссылкой на высокопоставленный источник в группировке ХАМАС, о том, что палестинское движение передало посредникам свой официальный ответ на предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Эта информация, если она подтвердится в ближайшее время, может стать настоящим поворотным моментом в затянувшейся войне: впервые за долгие месяцы ХАМАС публично выразил готовность к компромиссу, согласившись освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших в обмен на гарантии и создание «подходящей обстановки» для осуществления сделки.

В опубликованном заявлении, размещённом в Telegram-канале движения, подчёркивалось, что ХАМАС готов «немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос», а также согласен передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. Этот шаг, прозвучавший после почти двух лет разрушительной войны, стал неожиданным сигналом о возможном сдвиге в позиции движения, которое долгое время отвергало любую внешнюю схему урегулирования, особенно инициированную США.

В то же время в тексте заявления содержались и важные оговорки. ХАМАС подчеркнул, что вопросы, связанные с будущим сектора Газа, статусом палестинского народа и его законными правами, должны решаться в рамках «всеобъемлющей национальной структуры» на основе международного права и резолюций ООН. Таким образом, движение дало понять, что не собирается отказываться от своей политической субъектности и стремится сохранить влияние на будущий политический процесс.

Сама по себе готовность к обмену и переговорам была воспринята как вынужденная уступка под давлением обстоятельств. За сутки до этого министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти официально подтвердил, что Каир, Доха и Анкара совместно работают над убеждением ХАМАС принять американский план, предложенный Дональдом Трампом, и подчеркнул, что Египет видит в этом единственный реальный путь к прекращению войны.

Очевидно, что посредники, прежде всего Египет и Катар, сыграли ключевую роль в создании дипломатического давления, подкреплённого и позицией США, и растущим международным недовольством продолжением конфликта. На этот раз с американской инициативой согласились и крупные арабские государства, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию, Турцию и даже Пакистан, которые открыто заявили о поддержке принципов плана Трампа, считая его основой для восстановления стабильности в регионе.

По сути, ХАМАС оказался в ситуации, когда отказ от участия в этом процессе означал бы изоляцию даже со стороны собственных союзников. При этом, по данным издания, ХАМАС выдвинул встречные условия, подразумевающие сохранение определённых гарантий безопасности и участие палестинцев в формировании будущего политического устройства сектора Газа. Всё это можно рассматривать как попытку движения переломить собственный имидж — от радикального сопротивления к образу национального актора, стремящегося к политическому решению.

Примечательно, что в заявлении речь идёт не только о прекращении боевых действий, но и о передаче власти технократическому совету — шагу, который в перспективе может стать переходом к новой модели управления. Однако о реальном разоружении или самороспуске ХАМАС речи не идёт. Судя по всему, руководство движения намерено сохранить возможность политического присутствия в будущей палестинской структуре и продолжить участие в определении статуса сектора. По сути, это попытка стратегического манёвра: сохранить политическую субъектность и легитимность при снижении прямого военного давления.

В Вашингтоне, в свою очередь, отреагировали на заявление ХАМАС с осторожным оптимизмом. Дональд Трамп публично заявил, что «ХАМАС готов к миру», и потребовал от Израиля «немедленно прекратить бомбардировки», что вызвало неоднозначную реакцию в еврейском государстве. Израильское руководство, хотя и выразило готовность рассмотреть новую фазу переговоров, продолжает настаивать на разоружении ХАМАС и сохранении контроля безопасности в Газе. Тем самым складывается парадоксальная ситуация: ХАМАС впервые делает шаг навстречу политическому процессу, но именно этот шаг вызывает наибольшее беспокойство у тех, кто долгие годы требовал от него подобных уступок.

Египет и Катар уже обозначили готовность стать гарантами переходного периода, предложив разместить в Газе международную наблюдательную миссию для обеспечения безопасности. Вопрос, однако, остаётся открытым: пойдёт ли ХАМАС на реальную передачу власти и сможет ли новое правительство технократов функционировать без давления военных структур движения.

Очевидно одно — действовать прежними методами уже невозможно. Два года войны разрушили не только инфраструктуру и экономику Газы, но и доверие населения к силовым решениям. С каждым днём растёт усталость — физическая, моральная и политическая. Даже союзники ХАМАС, включая Турцию и Катар, понимают, что дальнейшее затягивание войны может привести к катастрофе и вызвать взрыв внутреннего недовольства. В этом смысле нынешний ответ ХАМАС можно рассматривать как шаг отчаяния и надежды одновременно: попытку вырваться из замкнутого круга разрушений и изоляции, сохранив хотя бы частичное влияние на будущее сектора. Но будет ли это началом новой политической эволюции движения или лишь тактической передышкой — покажет ближайшее будущее.

Одно очевидно уже сейчас: перспектива продолжения войны в Газе становится катастрофической не только для региона, но и для самих палестинцев, чьи страдания превратились в символ бессмысленной затяжной трагедии, требующей наконец конца.