4 октября 2020 года – одна из знаковых дат в истории 44-дневной Отечественной войны. В этот день армянские агрессоры нанесли удар по городу Гянджа. Ракеты, запущенные из окрестностей городов Горис и Варденис, разорвались на территории, где находились жилые дома. В результате один человек погиб, 32 получили ранения.

Обстрелы мирного азербайджанского населения к этому моменту уже стали привычной тактикой армянских агрессоров. Уже ранним утром 27 сентября, когда Армения только начала свою «новую войну за новые территории», под огонь попали мирные кварталы азербайджанских сел и городов, в том числе Тертера и Нафталана. Но Гянджа находилась в сотнях километров от линии соприкосновения. Она никак не могла считаться «прифронтовой». Но неоднократно подвергалась ракетным ударам. Этот древний город обстреливали из систем залпового огня «Смерч», били ракетами «Точка — У» и «СКАД». И каждый раз удар приходился по жилым кварталам. В результате в общей сложности погибло 26 человек, десятки получили ранения.

27 сентября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориального комплекса в Гяндже. В открытой его части – остатки разрушенных домов. В центре – сам мемориал, символизирующий воронку от ракеты.

Уже потом будут ракетные удары по Мингячевиру и Габале. Будет армянская ракета, сбитая в небе над Кюрдамиром…Но именно ракетный удар 4 октября, к тому же нанесённый с территории Армении, стал красноречивым свидетельством варварской тактики армянских агрессоров.

Вагаршак Арутюнян, на тот момент советник премьер-министра Армении, будет откровенничать в беседе с корреспондентом «Россия — 24»: обстрелы азербайджанских городов должны спровоцировать панику среди мирного населения и массовое бегство, что облегчит захват этих городов. Проще говоря, география обстрелов – Тертер, Барда, Нафталан, Гянджа — ещё и иллюстрирует территориальные «хотелки» армян, которые в Ереване мечтали реализовать в ходе «новой войны за новые территории». Но это будет уже потом.

А пока армянская пропаганда поспешила возвестить об уничтожении военного аэродрома Гянджи — эту новость практически сразу же опроверг помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Ответственность за ракетные удары поспешил хвастливо взять на себя главарь оккупационной хунты Араик Арутюнян — в бакинском суде он всячески от этой ответственности открещивается и валит все на ереванское начальство. А его пресс-секретарь Ваграм Погосян пытался надувать щеки: «Еще несколько дней, и археологи не смогут даже место Гянджи найти. Придите в себя, пока не поздно».

Но… контрнаступление Азербайджана продолжалось. Жители разрушенных домов Гянджи говорили в эфире: не останавливайтесь! Символом стойкости стала фотография мальчика по имени Бахтияр, раненого при обстреле – с улыбкой на окровавленном лице…

Но есть ещё одна сторона вопроса. Ракетный удар по Гяндже был нанесён 4 октября. И в этот же день было объявлено об освобождении города Джебраил. Ещё впереди были бои за Зангилан и Губадлы, освобождение Гадрута, наконец, уникальная операция по штурму города Шуша со стороны скал Дашалты. Но именно под Джебраилом, как потом признавали ереванские генералы, армянской армии «сломали хребет».

Ещё раньше, на четвёртый день войны, тогдашний начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян на заседании Совбеза выступил с докладом, где заявил, что боевые действия необходимо прекратить и искать способ договориться с Азербайджаном дипломатическими методами. Потом в Ереване пытались сделать вид, будто бы этого заявления не было вообще, даже распространили фальсифицированную видеозапись заседания Совбеза. Но факт остается фактом.

К четвёртому октября, когда был отдан приказ нанести удар по Гяндже, думающим военачальникам в Армении уже было понятно: справиться с Азербайджаном на поле боя не получится. И тогда в Армении решили бить по гражданскому населению. Поднять для Азербайджана «цену войны». Спровоцировать внутреннее напряжение и давление на власти снизу. Но не учли мужества и стойкости азербайджанского народа. Недооценили, что страна к этому моменту превратилась в единый кулак. И что не только те, кто был с оружием на фронте, но и граждане страны в тылу в это время думали об одном: о победе и об изгнании оккупантов.

Ту же тактику, напомним, применял Гитлер, когда в 1944-м году приказал запускать по Лондону ракеты «Фау-2». То, что Германия проигрывает войну, к этому моменту было уже очевидно даже в бункере фюрера в Берлине. И переломить ситуацию в свою пользу Германия пыталась точно так же – ударить по мирным гражданам, чтобы уже они потребовали от своего правительства соглашаться на мир любой ценой. Не получилось — ни тогда, ни сейчас. Азербайджан в ответ не стал бить по мирному населению. Но за Гянджу отомстили на поле боя. Интенсивность ударов по армянской армии многократно возросла.

А сегодня подробности ударов по Гяндже и Мингячевиру уже рассматриваются на «азербайджанском Нюрнбергском процессе». Потому что это военное преступление. И оно не имеет срока давности.