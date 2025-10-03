В Азербайджане по обвинению в государственной измене в форме шпионажа путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы задержаны четыре человека, включая одного военнослужащего.

Обвиняемые были задержаны некоторое время назад. Материалы по уголовному делу, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), поступили в Бакинский военный суд.

Согласно информации, Илькин Ганбаров и Вусал Агаев были задержаны и привлечены к следствию в результате мероприятий, проведенных СГБ. При этом Вусал Агаев является военнослужащим.

В ходе дальнейших мероприятий, проведённых СГБ, Турал Алиев был задержан на территории Иордании, а Мамед Шарифов — Турции, после чего они были доставлены в Азербайджан.

В отношении обвиняемых выдвинуто обвинение по статье 274 УК Азербайджана (государственная измена).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.