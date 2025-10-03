В ночь на 3 октября над военной базой Эльзенборн в бельгийской провинции Льеж были замечены 15 беспилотников. Об этом сообщила телерадиокомпания VRT.

Минобороны Бельгии подтвердило инцидент и начало расследование. По данным СМИ, обнаружение дронов произошло случайно — именно в этот момент на базе проходили испытания новой системы их обнаружения.

Эльзенборн является учебным военным лагерем, где, в частности, проводятся учения по стрельбе. Как отметил военный аналитик телеканала Йенс Франсен, дроны, по предварительным данным, пересекли границу Бельгии и Германии и были замечены полицией немецкого города Дюрен. Их происхождение остается неизвестным.