В Баку в рамках II Национального форума по конкуренции обсудили внедрение дифференцированных тарифов на воду. Советник председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов отметил, что такой механизм широко применяется в Турции и европейских странах и отражён в «Национальной стратегии по эффективному использованию воды».

По его словам, дифференцированные тарифы направлены на защиту малообеспеченных слоёв населения: для них будут установлены льготные цены, а для крупных потребителей и коммерческих структур — более высокие.

«Цель — не повышение цен, а справедливое распределение нагрузки и стимулирование экономии», — подчеркнул Ширинов. Он добавил, что опыт «Азеригаз» и «Азеришыг» будет использован при подготовке предложений для Тарифного совета.