Продолжается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Данию. Здесь, в Копенгагене, проходит седьмой саммит Европейского политического сообщества. Это сравнительно новый и многообещающей формат «большой Европы», который объединяет и страны Евросоюза, и участников «Восточного партнёрства».

Для Азербайджана участие в работе саммита такого формата примечательно по многим аспектам. В октябре 2023 года саммит ЕП проходил в Гранаде, и Азербайджан отказался от участия в его работе. Напомним: наша страна в результате антитеррористических рейдов к этому моменту уже восстановила территориальную целостность и государственный суверенитет. Но некоторые европейские политики наперебой демонстрировали «солидарность с Ереваном. Особенно это касалось Франции. В Гранаде запланировали встречу руководителей Евросоюза с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. На эту встречу решено было пригласить и Эммануэля Макрона. В ответ на такое присутствие «группы поддержки Еревана» азербайджанская сторона настаивала на приглашении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда же «евробонзы» на это не согласились, президент Азербайджана Ильхам Алиев саммит в Гранаде проигнорировал. Встречу с Пашиняном евролидеры, тем не менее, провели – и окончательно уничтожили тем самым участие Евросоюза в переговорах по продвижению мирного процесса между Баку и Ереваном.

Весной 2025 года саммит ЕП проходил уже в Албании. Ильхам Алиев принимал участие в его работе. И вот – октябрь 2025 года, и следующий саммит ЕП, уже в Копенгагене. И за эти месяцы для Азербайджана изменилось многое. Прошли переговоры в Вашингтоне, которые позволили не просто продвинуть мирный процесс. Они ещё и закрепили, что мирный процесс между Баку и Ереваном пойдёт по «азербайджанской дорожной карте». Реальность, созданная азербайджанской армией, теперь закреплена и дипломатическими методами, на бумаге. Для Евросоюза это ещё и возможность сбросить токсичный груз в виде переговоров в Гранаде и строить отношения с Азербайджаном с учётом того, что страница конфликта в Карабахе уже перевёрнута.

И даже беглый анализ официальных хроник показывает: интерес Европы к Азербайджану растёт. На полях саммита Ильхам Алиев провёл целую серию встреч и переговоров.

Намеренно вынесем за скобки встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ильхам Алиев провёл переговоры с президентом Молдовы Майей Санду, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Ильхам Алиев провёл переговоры с премьер-министром Италии Мелони — при том что совсем недавно завершился визит в Азербайджан президента этой страны. Также прошли встречи с руководителями европейских политических институтов – президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. И, что привлекло особое внимание экспертов и аналитиков, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как подчёркивают осведомлённые источники, все встречи прошли по инициативе противоположных сторон. Проще говоря, в который уже раз европейские лидеры «выстраиваются в очередь» для встречи с Ильхамом Алиевым. Одни, как в случае с Италией, хотят укрепить уже существующие и налаженные сотрудничество и партнёрство. Другие проводят «дипломатический зондаж» (и самый яркий пример здесь – Нидерланды). И, наконец, Франция. Та самая Франция, где в течение последних нескольких лет устраивали демонстративные обнимашки с Арменией, но явно хотят вернуть ситуацию к тем временам, когда французские ракеты с французского космодрома выводили на орбиту азербайджанские спутники, а в региональных аэропортах Азербайджана устанавливали французские РЛС.

И, наконец, самое главное. Интерес Европы к Азербайджану растёт по многим причинам. Наша страна укрепляет свое положение на мировой арене. Азербайджан, восстановив территориальную целостность и государственный суверенитет, ещё и продемонстрировал свою силу как государства. Растёт роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы. Все большее значение приобретает логистика – Средний коридор. И самое главное: на европейском континенте хорошо знают, что Азербайджан – надёжный партнёр, что наша страна не участвует в рискованных политических играх, и что наше слово также весомо, как наша подпись. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева вступил в неофициальный клуб «государств средней силы», и в Европе это прекрасно понимают. И не просто понимают и принимают, но и строят свои взаимоотношения с учётом столь масштабных перемен. Со всеми вытекающими.