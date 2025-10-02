Восьмой саммит Европейского политического сообщества планируется провести 4 мая 2026 года в Ереване, Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил на встречу лидеров стран-участниц, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступая на заключительном заседании саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, Пашинян, в частности, заявил:

«Проведение 8-го саммита ЕПС в Армении укрепит нашу интеграцию в европейскую семью и предоставит возможность продемонстрировать наш прогресс в области демократических реформ.

Говоря об этом, я хотел бы ещё раз поблагодарить каждого из вас за оказанную мне честь принимать вас в Ереване. Для региона Южного Кавказа более тесные связи с Европой имеют стратегическое значение.

Саммиты ЕПС также сыграли важную роль в укреплении мира и стабильности в нашем регионе. Примечательно, что именно в рамках этого саммита, состоявшегося в Праге в 2022 году, Армения и Азербайджан подтвердили уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года. Эта договорённость была достигнута в присутствии и при активном участии президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

В прошлом году, снова в рамках ЕПС, Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение одного из предстоящих саммитов ЕПС.

Эти соглашения, по сути, заложили основу для исторического саммита в Вашингтоне, где мы с президентом Алиевым объявили о мире. И теперь, когда вы посетите Ереван в 2026 году и Баку в 2027 году, вы увидите, как две страны работают над укреплением и институционализацией мира и взаимодействия.

В связи с этим одной из главных тем саммита ЕПС в Ереване станет взаимосвязанность. Реализация Среднего коридора и обеспечение бесперебойной связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией в сфере товаров, энергоносителей и оптоволоконных кабелей представляют взаимный интерес.

Ещё раз выражая благодарность Копенгагену, я хотел бы пригласить вас всех в Ереван 4 мая 2026 года. Но мы готовим неформальный, дружеский приём в воскресенье вечером, 3 мая. Надеюсь увидеть вас всех там. Для меня будет большой честью и удовольствием принять вас всех».