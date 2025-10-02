Европарламент в очередной раз отличился. По сообщению Politico, евродепутат от правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» Чарли Веймерс создал петицию о запрете ношения мусульманских головных уборов в стенах Европейского парламента. Как уверен автор петиции, «запрет на ношение хиджаба укрепит беспристрастность, равенство и универсальность государственной службы в союзе, пошлет мощный сигнал поддержки расширению прав и возможностей всех женщин и гарантирует, что Европейский парламент будет служить нейтральным примером для государств-членов, гражданского общества и других международных организаций».

Поясним. Во многих странах Европы под запрет подпадают никабы, которые оставляют открытыми только глаза, и паранджа, где вообще лицо женщины закрыто волосяной сеткой. Объяснение простое: «человека должно быть видно». Одновременно с мусульманскими головными уборами обычно запрещают балаклавы, лыжные маски, поднятые до глаз, мотоциклетные шлемы с опущенным забралом, если человек в этот момент не ведёт мотоцикл, и т.д. Хиджаб под такие запреты не подпадал. Но теперь «Европейские консерваторы и реформисты» делают следующий шаг, рассуждая при этом о «правах женщин».

Излишне напоминать: в реальности такой закон, если он будет принят, права женщин не защищает, а как раз грубо нарушает. Прежде всего, под ударом свобода совести, точнее, право женщин-мусульманок исповедовать свою религию. Существенно ограничиваются их трудовые права при найме на работу в Европарламент. Наконец, любопытно было бы поинтересоваться, что «Европейские консерваторы и реформисты» собираются делать, если завтра в Европарламент будет избрана депутат – мусульманка, которая носит хиджаб. А такой вариант в принципе не исключён. Численность мусульманских общин в Европе растёт. Ещё один вопрос – члены официальных парламентских делегаций. Как собираются поступать с ними? Наконец, как подобные «инициативы» отразятся на коренных интересах Европы? Сегодня страны Евросоюза активно развивают сотрудничество с мусульманскими государствами, а там подобные выходки получат свою оценку. Какие бы фарисейские доводы по поводу «прав женщин» или «гражданского общества» не приводили авторы петиции, нет сомнений, что в реальности европейские учреждения пытаются очистить от «мусульманского присутствия».

Но куда важнее другое. Ксенофобия в Европе была всегда. До последнего времени европейские ксенофобы ограничивались сугубо маргинальным спектром, вроде уличных хулиганов, скинхедов и т.д. Но теперь исламофобия и ксенофобия приобретают черты «респектабельной идеологии». И происходит это благодаря все той же либеральной тусовке. Во-первых, «опустить шлагбаум» даже перед явными неофашистами здесь считают не комильфо. А во-вторых, достаточно снабдить подобную неофашистскую муть ссылками на «права женщин», «идеалы гражданского сообщества» и т.д., чтобы вся либеральная тусовка даже не подумала возражать. В результате ксенофобские партии действуют вполне легально, ведут агитацию, набирают голоса, и их депутаты даже заседают в Европарламенте. И либеральную тусовку это, похоже, не коробит. Демократия-с. Пусть и с коричневым оттенком.

Есть и ещё одна сторона вопроса. Конечно, было время, когда в Европарламент избирались действительно яркие и влиятельные политики. Да и сегодня «депутат Европарламента» — звучит очень престижно. Но в реальности сегодня в Европарламент идут в основном те, кто не пробился в национальные парламенты, где нужно решать конкретные вопросы. А в «общеевропейском законодательном органе» можно рассуждать об отвлечённых материях и толочь воду в ступе. Неудивительно, что европейские политические острословы уже давно называют Европарламент, депутаты которого перемещаются между Страсбургом и Брюсселем, «парламентом Микки Мауса» или вообще «бродячим цирком».

Но если Европарламент называют «бродячим цирком», это ещё не значит, что на подобные провокационные выходки можно не обращать внимания или недооценивать их опасность.