Бывший президент Сирии Башар Асад был отравлен, его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщает Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на источник.

По данным организации, 29 сентября Асад был выписан из одной из больниц на окраине Москвы, где проходил лечение.

Источник уточнил, что во время пребывания экс-президента в клинике его могли навещать только брат Махер Асад и бывший генсек по делам президента Мансур Аззам.

По словам собеседника, целью организаторов атаки было «поставить российское руководство в неловкое положение и обвинить его в убийстве бывшего сирийского лидера».