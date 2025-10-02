Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Одесской, Киевской областях и на севере Украины. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению страны Алексей Кулеба.

По его словам, атаки пришлись по депо «Укрзализныци» в Одессе, где пострадал машинист, а также по объектам в Конотопе и приграничных районах. Движение поездов временно приостанавливалось, но к утру его удалось восстановить, часть рейсов следует с задержками.

«Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости — инфраструктуру, которая держит страну вместе», — подчеркнул Кулеба, призвав к усилению санкций против поставок вооружений агрессору.