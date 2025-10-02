Усиление центробежных сил в Евросоюзе на фоне украинских событий, не всегда открыто озвучиваемое лидерами государств, в него входящих, стало бросаться в глаза уже явно. Вопрос в том, какая у них мотивация – защита суверенных позиций своих стран, или стремление подмять блок под себя, решать в нем все важные вопросы, а, фактически, стать «вторым Брюсселем». И кто претендует на последнее?

Не в унисон большинству европейских лидеров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об «империалистическом захвате Западом Украины». В соцсети Х он написал: «Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег. Несчастный украинский народ грабят, а те, кто подталкивает к войне, прикрывают эксплуатацию защитой. Не питайте иллюзий: речь идет о власти и наживе».

Напомним, венгерский премьер предлагал Украине стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи вступить в ЕС. Орбан считает, что Европа превратится в поле боя, и военный конфликт затронет соседние регионы. Он отметил, что Венгрия не считает Украину врагом, однако выступает против ее вступления в ЕС, поскольку это создает риски войны.

В пользу того, что Орбан не несет отсебятину от имени венгерского народа: 95% населения страны, принявшего участие в референдуме, проголосовало против вступления Украины в ЕС. Известны также последовательные выступления против выделения Киеву европейской помощи.

А несколько дней назад, на открытии осенней сессии парламента Венгрии, Орбан резко раскритиковал экономическую стратегию Евросоюза, назвав действия Брюсселя «парализованными и нерешительными». «Без стратегического разворота у ЕС нет будущего. Если Брюссель не начнет срочно действовать, Евросоюз вступит в фазу медленного распада», — заявил он. А также сообщил, что с 1 июля Венгрия приступила к реализации новой экономической политики – «налоговой революции в пользу семей».

Венгерская инициатива не нашла понимания в Брюсселе, ставящем палки в колеса Будапешту за его хронически «особое мнение», в том числе, в вопросах внутренней повестки, не ласкающее слух ЕС-овскому начальству, шокирующее его, к тому же, утверждениями о неправомерности отвлечения средств на военные расходы в ущерб экономики стран Евросоюза.

Что же касается столь ненавистной Орбаном миграционной политики Брюсселя, он снова заявил, что Венгрии удалось сократить нелегальную иммиграцию до нуля, получив, в ответ, «карательные меры» центра. «Нас штрафуют на 1 млн евро в день, но мы не отступим», — заверил он, увязав миграцию в Западной Европе с ростом преступности и социальной нестабильностью.

Словом, Брюсселю от Орбана досталось на полную катушку: в доказательство провала европейского центра власти, он сослался на призыв председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен перейти к «военной экономике». Сегодняшний ЕС он сравнил со «сломанным навигатором», постоянно корректирующим маршрут, но так и не достигнувшим точки назначения.

Бунт на венгерском «корабле» приобрел также выраженный характер категорического отказа выполнить требование ЕС – прекратить политику в области налогообложения и банковской сферы. Орбан завершил свою речь призывом «Дерзнем сделать Венгрию великой!»

А по ходу Орбан, на пути дерзаний «Сделать Венгрию великой», бросил еще оду бомбочку, поставив на уши ЕС, западных экспертов и СМИ – отказался поддержать европейский проект «Стена дронов», инициированный Болгарией, Польшей, Румынией, Латвией, Литвой, Финляндией и Украиной, и направленный на защиту воздушного пространства Европы от российских беспилотников.

В частности, The Telegraph подчеркивает, что отказ Венгрии от участия в объединении системы противовоздушной обороны с тем, чтобы гарантированно сбивать российские дроны, означает, что в проекте чрезвычайной важности образуется брешь площадью в 96 000 квадратных километров. Что это, если не «изгойство из-за ее российской политики?» И, что если Венгрия, используя право вето, полностью заблокирует проект, чтобы «угодить Путину?»

Словом, похоже на то, что Евросоюз начал активную кампанию по вступлению Украины в ЕС с разработкой путей обхода вето премьера Орбана – строптивого и особо раздражающего «центр» из-за отказа прекратить импорт поставок российской нефти. Но он пока настаивает на своем: министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто заявил, что импорт сырья – «вопрос не политики или идеологии, а географии». И пояснил: «Когда страна не имеющая выход к морю (Венгрия), с определенной инфраструктурой, большинство возможностей для энергоснабжения предопределено».

И хоть призывы к Венгрии «покончить с Россией» руководством страны услышаны (оно наладило энергетическое сотрудничество с Азербайджаном, Турцией и Катаром), в прошлом году Россия поставила ей почти 5 млн тонн нефти, а за неполных шесть месяцев этого года – около 3 млн тонн, то есть на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как видим, Орбан бросил вызов Евросоюзу и, что интересно, вызов ему бросил и такой кардинально иной, чем Орбан, политик – канцлер Германии Фридрих Мерц. И если первый пожелал сделать свою страну «великой» без претензий превратить ее в «пуп» хотя бы ЕС, то второй замахнулся на ключевую роль ФРГ в принятии важнейших решений в Европе.

Мерц открыто критикует подход Брюсселя по вопросам торговли, бюджета ЕС, экологической политики и обороны, заявляя о необходимости «вставить палки в колеса брюссельской машины». И «центр» бьет в набат – опасается сепаратистских течений в ЕС, которые, по всему, уже набирают силу. И впрямь: Мерц настаивает на усилении роли национальных правительств, не согласен с расширением бюджета ЕС, критикует его торговое соглашение с США, отказывается отправлять войска своей страны в Украину.

По сути, Мерц стал выступать против федерализации Евросоюза и за возвращение власти национальным правительствам, однако не без конкуренции с Францией, которая тоже претендует на роль ментора в ЕС, не заботясь, при этом, об истинном суверенитете государств Евросоюза (разумеется, за исключением самой Пятой республики). При этом и Мерц, и Макрон пытаются убить двух зайцев – оттянуть у ультраправых партий, набирающих силу, их электорат. В ФРГ это «Альтернатива для Германии», во Франции – «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Но вернемся к Венгрии и панике Брюсселя в контексте ее вето на вступление Украины в Евросоюз. Как уже было отмечено, Брюссель ищет пути обойти вето Венгрии и, возможно, это ему удастся. Но при условии, что Венгрию не поддержит еще одна (или даже несколько) государств ЕС. Причем, вовсе не потому, что они согласны с Будапештом по вопросу Украины, а потому, что не хотят терять собственного права вето.

Касается это, в первую очередь, Греции, Кипра и Франции, откровенно не желающих видеть Турцию в ЕС; Болгарии — в контексте членства в союзе Северной Македонии; Хорватии, не ладящей с Сербией.

И теперь в ЕС рассматривается вопрос изменения «правил игры» — то есть, принятия решений квалифицированным большинством. Но при этом за утверждение новых правил должны проголосовать все 27 членов ЕС, что маловероятно.

По сути, вопросом использования вето члены ЕС (или их часть) дают понять Брюсселю, что внутри организации наметился довольно глубокий политический раскол, и что их суверенные позиции важнее хотелок «центра». Но при этом Берлин и Париж стремятся стать «главными» в ЕС (своего рода подмена функций Брюсселя), а Венгрия – способной самой принимать решения и «сделаться великой» без давления, в данном случае», «железной фрау Европы» — Урсулы фон дер Ляйен, приближенных к ней лиц и, разумеется, мировых управленцев.

И тут без «выкручивания рук» особо строптивым – не обойдется. Дело вообще может закончиться если не полным развалом Евросоюза (вспомним слова Орбана о «фазе медленного распада» ЕС), то усилением в нем центробежных сил с вытекающими отсюда последствиями. Причем, по вине самого же Брюсселя.

К этому стоит добавить, что накануне саммита ЕС в Копенгагене, Орбан (трансляцию его прямой речи в беседе с журналистами вел сайт Еврокомиссии) заявил: «Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки… Конфликтная ситуация настолько напряженная, что если кто-то из серьезных игроков, более крупная страна, чем Венгрия, совершит ошибку, из этого может выйти что угодно, даже мировая война. Вот в чем проблема».