Французский спецназ захватил российский нефтяной танкер Pushpa неподалеку от побережья страны. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, танкер, 244 метра в длину и построенный в 2007 году, подозревается в том, что использовался как платформа для запуска дронов над Данией в период с 22 по 25 сентября, включая пролёт над аэропортом Копенгагена. Судно также обходило санкции через торговлю российской нефтью.

Танкер неоднократно менял название и флаг, регистрируясь в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии. На момент задержания он находился под флагом Бенина, у побережья Сен-Назара (Луара-Атлантика). Согласно Marine Traffic, 20 сентября он вышел из российского Приморска и должен был достичь Вадинара (Индия) к 20 октября.

Судно находится под санкциями ЕС, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Подобные действия спецназа направлены на пресечение деятельности «теневого флота» России и предотвращение возможных угроз безопасности в Европе.