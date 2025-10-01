Американский миллиардер Илон Маск допустил, что его жизнь может завершиться на Марсе. Об этом он написал в своей соцсети X.

«У меня есть один паспорт — и он навсегда американский. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе, который станет частью Америки», — отметил предприниматель.

Ранее Маск сообщал, что первый полет корабля Starship к Красной планете может состояться в конце 2026 года. На борту планируется разместить человекоподобного робота Optimus. Если миссия пройдет успешно, то высадка людей, по его прогнозам, станет возможной в период с 2029 по 2031 год.

В октябре 2024 года основатель SpaceX также заявлял, что посадки кораблей на Луне могут рассматриваться как промежуточный этап в освоении маршрутов к Марсу, однако главной целью компании остается именно эта планета.