За последние десятилетия у определённой части населения Европы сформировалась стойкое убеждение: в мире, конечно, есть и войны, и конфликты, но всё это где-то там, за стенами «европейского дома». А в самой Европе – тишь да гладь, да божья благодать.

Но теперь эти стереотипы рушатся. И дело уже не только в украинской войне. Сначала – залёт российских дронов в воздушное пространство Польши. Российский МиГ в небе Эстонии. Учения «Запад — 2025», в которых многие европейские эксперты увидели репетицию вторжения. Теперь – новая серия тревожных сообщений. В небе над Данией замечены дроны, недалеко от её берегов – российский военный корабль. Официальных сообщений, насколько эти «кейсы» связаны, запускались ли дроны с этого самого корабля и с него ли осуществлялось управление ими, по-прежнему нет. Однако теперь эпицентр воздушно-беспилотной активности сместился в небо Норвегии. Здесь дроны заметили недалеко от базы ВВС «Эрланн», где проходят учения НАТО. Затем неизвестные беспилотники появились в небе над одним из газовых месторождений в Северном море, которое разрабатывает норвежская государственная нефтяная компания Equinor, бывший Statoil. Потом дрон парализовал работу аэропорта в городе Бреннейсунн…

Строго говоря, «воздушная война нервов» продолжается в европейском небе уже не первый год. Но теперь многое изменилось. Во-первых, главным инструментом становятся беспилотники. А во-вторых, вся активность более всего напоминает поиск «слабых мест» в оборонных порядках НАТО.

Североатлантический альянс уже объявил о начале операции «Балтийский страж», которая призвана укрепить безопасность на Балтике. И самое главное, США перебросили в Норвегию патрульные самолеты P-8 Poseidon для разведки и слежения за подлодками у российских границ, и один из самолетов на прошлой неделе уже совершал полет над Балтийским морем у побережья Калининграда.

Ситуация на Балтике, конечно, весьма болезненный для Москвы вопрос. До 1989 года СССР непосредственно или через своих сателлитов контролировал значительную часть балтийского побережья. Сегодня Балтийское море – это, по сути, «НАТОвское озеро». ГДР стала частью ФРГ, в Североатлантический альянс вступили Польша, страны Балтии, а теперь ещё Швеция и Финляндия. Россия сохранила за собой Калининград, но для уверенных действий на Балтике этого слишком мало.

Однако Норвегия, куда, судя по появлению «Посейдонов», смещается эпицентр противостояния – это не только про Балтику, но и про Арктику. Где тоже «игра мускулами» продолжается не первый год. Достаточно вспомнить, как во время парада 9 мая на Красной площади в Москве демонстрировали специальную «арктическую» военную технику, а по брусчатке маршировала парадная «коробка» Киркенесской бригады морской пехоты— прозрачный намёк на Петсамо-Киркенесскую операцию 1944 года, в ходе которой советские войска очистили от гитлеровцев север Норвегии вместе с цепочкой незамерзающих арктических портов. Затем демонстративное жесты пошли на убыль. После того, как НАТО провел в высоких широтах свои учения «Единый трезубец», сначала из программы парадов убрали арктическую технику, а затем – и Киркенесскую бригаду. И хотя, казалось бы, на фоне украинской войны России вряд ли нужен «второй фронт» на севере Европы, рост напряженности на северо-западе континента говорит сам за себя.

Рассказывать о последствиях такой «игры мускулами» можно очень долго. Но, в числе прочего, рост напряженности в Арктике ставит под угрозу ещё и очередные логистические суперпроекты – попытку использовать Северный морской путь для коммерческих перевозок между Европой и Дальним Востоком, прежде всего Китаем. Идею эту в России рекламируют уже давно. Причём именно как альтернативу Среднему коридору и Шелковому пути. В «десятые» Дмитрий Рогозин, который занимал тогда пост вице-премьера и курировал в правительстве России вопросы ВПК, открыто именовал Севморпуть «холодным Шелковым путем».

Строго говоря, с самого начала эксперты предупреждали: во-первых, навигация по Севморпути не круглогодичная. Да, возможно, в результате глобального потепления она и станет таковой, но это все же прогноз на будущее, а возить грузы надо сегодня. Для Судов по-прежнему требуется ледокольная проводка. Проход любого иностранного судна по Севморпути требуют большой бюрократии. И самое главное, плыть предстоит вдоль необжитых и необустроенных северных берегов. И вот теперь добавилась новая проблема – рост политической напряженности. А это серьезнее. Арктический лёд в ближайшее время вряд ли «растает» в политическом и логистическом понимании.