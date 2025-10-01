Есть два возможных сценария ведения войны в Украине — финский или азербайджано-армянский.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».

По словам Кулебы, первый сценарий можно назвать «условно финским». Он подразумевает, что страна принимает существующие границы после поражения в конфликте. Экс-министр напомнил, что так произошло с Финляндией после ее противостояния с СССР, но отметил, что не поддерживает такой исход для Украины.

«Второй сценарий развития будет в том, что мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому алгоритму: будем готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий. Потратим это десятилетие и дождемся момента, когда сможем эти территории вернуть», — сказал Кулеба.

Кулеба также подчеркнул, что Украина «гораздо сильнее, чем кажется» и способна доказать возможность достижения, казалось бы, невозможного.