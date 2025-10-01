В Одессе в результате сильного ливня и последовавших подтоплений погибли девять человек, среди них один ребенок, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Интенсивные осадки обрушились на город вечером 30 сентября. По словам мэра Геннадия Труханова, всего за семь часов выпала почти двухмесячная норма дождя.

Непогода парализовала движение городского транспорта — его работа была полностью остановлена. Спасатели всю ночь занимались эвакуацией людей из затопленных районов, буксировали автомобили и откачивали воду из зданий. В ГСЧС уточнили, что удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.

Утром 1 октября часть общественного транспорта возобновила работу, сообщил Труханов.