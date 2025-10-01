Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь на среду (08:00 по Баку) из-за отсутствия финансирования. Шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по списку статей расходов.

Верхняя палата американского законодательного органа во вторник вечером отклонила два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна. Разработанный республиканцами и одобренный Палатой представителей законопроект, позволяющий избежать шатдауна, получил поддержку 55 членов Сената, против выступили 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 53. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

Посольство США в Азербайджане объявило о приостановке обновлений в соцсетях из-за шатдауна.

«В связи с приостановкой финансирования на нашей странице в Facebook не будут регулярно размещаться обновления до полного восстановления деятельности. Исключение составляют только экстренные ситуации и важная информация, связанная с обеспечением безопасности.

В настоящее время в США, а также в американских посольствах и консульствах за рубежом плановые услуги по выдаче паспортов и виз, по возможности, будут продолжены и в период приостановки финансирования.

Обновления в наших социальных сетях будут возобновлены только после полного восстановления деятельности. Исключение составляют экстренные случаи и сообщения, связанные с безопасностью. Для получения самой актуальной информации о наших услугах и текущем статусе работы обращайтесь на сайт travel.state.gov», — говорится в сообщении.