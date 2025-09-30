Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединённого комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе в связи с терактом в пакистанской провинции Белуджистан.

«Я глубоко опечален известием о гибели и ранении группы военнослужащих братских Вооружённых Сил Исламской Республики Пакистан в результате вероломного террористического акта, совершённого в городе Кветта.

Разделяем скорбь с близкими погибших, молим Аллаха даровать им терпение и желаем скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в тексте соболезнования.