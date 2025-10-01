Армянские реваншисты в очередной раз напоминают о себе. На сей раз отличилась фракция «Айастан» («Армения»), состоящая из дашнаков и ошметков свергнутого «карабахского клана». Напомним: депутатом от этой фракции является сын Роберта Кочаряна — Левон. Излишне напоминать, что находится она в жёсткой оппозиции к Николу Пашиняну.

На днях эта фракция представила законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за отрицание геноцида. Уголовная ответственность за историческую правду о событиях 1915 года существует в армянском законодательстве уже давно. Правда, ни одного приговора вынесено не было. И вот теперь фракция «Айастан» предлагает «ужесточить ответственность». Как отметил секретарь фракции Арцвик Минасян, действующая статья 136 Уголовного кодекса предусматривает наказание за отрицание геноцида, однако в ней прямо не упоминается «геноцид армян» (здесь и далее кавычки наши – Minval). А в новом законопроекте предлагается чётко сформулировать ответственность за публичное отрицание, сомнение или попытки оправдания «геноцида армян», а также других геноцидов, признанных официально в Армении или на международном уровне. В качестве санкций предусмотрены штраф, обязательные работы от 150 до 250 часов либо лишение свободы сроком до 4 лет, а в отдельных случаях — до 15 лет.

И в общем-то понятно, почему именно сейчас дашнаки и сторонники военного преступника Роберта Кочаряна вдруг заговорили об ужесточении наказания за историческую правду. Одновременно с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян ведёт и дипломатический диалог с Турцией. Насколько успешно – вопрос открытый. В активе – первый в истории официальный визит премьер-министра Армении в Турцию, дипломатические встречи и политическая воля к нормализации двусторонних отношений. Более того, недавно Пашинян убрал изображение Агрыдага с въездных штампов Армении. Вопреки иллюзиям, это изображение появилось только в середине нулевых. До этого в Армении въездные штампы вообще были на русском языке (форпост он и есть форпост). Меняется и символика партии Пашиняна «Гражданский договор». Ранее рукопожатие там тоже символизировало Агрыдаг. Разумеется, армянская оппозиция, они же реваншисты, считают всё это «предательством армянского дела».

Но при этом Ереван и Анкара ещё даже не приступали к обсуждению наиболее сложных и болезненных вопросов. Это, прежде всего, граница Армении с Турцией, где Еревану придётся отказываться от претензий на шесть вилайетов Восточной Анатолии и ту самую гору Агрыдаг, которую в Армении превратили в собственный символ. Не исключено, что Турция поднимет и вопрос о трактовке событий 1915 года. Во всяком случае, во время переговоров в Цюрихе в 2010-м году был поднят, а в «цюрихских протоколах» содержался пункт о создании совместной комиссии историков по исследованию спорных исторических событий. Затем, правда, воспользовавшись тем, что в Цюрихе не было указано, о каких именно событиях идёт речь, в Армении заявили, что ни о каком совместном исследовании «геноцида армян» не может быть и речи.

И если на нынешнем фоне в парламент Армении вносится законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за сомнения в армянских мифах по поводу событий 1915 года, это таит в себе определённые риски. В Турции такой откровенный выпад вряд ли пропустят мимо ушей. Теоретически просто на предложенный законопроект там ещё могут не обратить внимание. Но если он будет принят – все изменится. Конечно, фракции «Айастан», даже в союзе с другими оппозиционерами, не удастся «продавить» принятие законопроекта своими силами. Большинство в парламенте принадлежит пашиняновскому «Гражданскому договору». Но сторонникам нынешнего премьера придётся определять и выражать свою позицию по достаточно болезненному для общественного мнения Армении вопросу. А на носу, напомним, парламентские выборы, и рисковать поддержкой общественного мнения не хотелось бы. Тем более что «ГД» раз за разом уступает оппозиции на местных выборах. Так что опасность «законодательной подножки» диалогу Армении и Турции как минимум не стоит недооценивать. Другое дело, что риски здесь — для самой Армении.