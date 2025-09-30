Жители Одессы и Николаева якобы хотят присоединиться к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, люди в этих городах и областях «не имеют возможности возвысить свой голос» в поддержку вхождения в состав РФ, поскольку это «опасно для жизни».

При этом Песков не упомянул регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе со стороны российской армии.

До этого назначенный Россией «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева проголосовали бы за вхождение в состав России, если бы в этих городах были проведены референдумы.