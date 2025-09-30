Служба внешней разведки России утверждает, что Украина планирует «резонансную провокацию» в Польше.

По версии СВР, Киев якобы намерен инсценировать действия диверсионно-разведывательной группы с участием бойцов «Легиона «Свобода России» и «полка им. К. Калиновского». В ведомстве считают, что цель операции — представить Россию и Беларусь источником угрозы и «втянуть страны НАТО в противостояние с Москвой».

В СВР заявили, что «украинские власти перед лицом неотвратимого поражения готовы, прикрываясь странами Европы, пойти во все тяжкие».