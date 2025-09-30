Завтра, 1 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, которые постепенно прекратятся, в течение дня будет в основном без осадков, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

К вечеру сильный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15–17 °C, днём 17–19 °C. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность — 70–80 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах дожди могут носить ливневый характер, возможен град, в высокогорных районах — мокрый снег. В некоторых местах будет туман.

Температура воздуха ночью составит 13–16 °C, днем — 17–21 °C; в горах ночью — 4–8 °C, днем — 9–14 °C.