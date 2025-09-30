Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что всё население сектора Газа может оказаться на грани голода в течение нескольких недель без существенного увеличения поставок продовольствия. Об этом в эфире канадского телеканала СВС заявил заместитель исполнительного директора организации Карл Скау.

По его словам, сейчас ежедневно в анклав въезжают около 100 грузовиков с продовольствием, что крайне недостаточно для 2,2 млн жителей. «Если ситуация сохранится ещё несколько недель, голод охватит всё население. Нам нужно значительно нарастить масштабы доставки помощи, как это было в феврале-марте во время режима прекращения огня, когда в среднем привозили по 600–700 фур в день», — отметил Скау.