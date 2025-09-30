«Дипломатическая катастрофа» — именно так можно назвать последние новости с иранского направления. Сначала ООН, а теперь и Евросоюз восстанавливают санкции против Ирана, отменённые ещё девять лет назад в рамках Венских соглашений. Ещё раньше, в конце августа, о восстановлении санкций заговорила «евротройка»: Франция, Германия, Великобритания. Лондон, правда, членом Евросоюза уже не является, но на формат «евротройки» брекзит не повлиял.

Более того, судя по всему, не принесли ожидаемых результатов и достигнутые с немалым трудом договорённости между Ираном и МАГАТЭ о возобновлении инспекций. Судя по всему, июньская «12-дневная война» не решила вопрос ядерной программы Ирана «одним ударом» и не заставила Тегеран отказаться от своих ядерных планов.

Плюс ко всему не оправдались надежды, что в Иране возьмут верх реформаторы, которые вынудят консервативный лагерь прекратить ядерную программу. С приходом к власти в ИРИ Масуда Пезешкиана определённые надежды связывали не только в Баку. Тем более что новый президент Ирана сделал целый ряд обнадёживающих шагов во внутренней политике и вроде бы направлял мировому сообществу сигналы, что готов снизить накал противостояния и во внешней. Но теперь всё возвращается к худшим временам. То ли Израиль и США слишком поторопились с ракетными ударами, то ли, как это уже было не раз в истории Ирана, у реформаторского лагеря просто не хватило политического влияния и сил переломить ситуацию в свою пользу. Только ставки на сей раз многократно выше.

Июньская война ещё и разрушила очередные «красные линии». И даже после того как было объявлено об официальном завершении ударов, в США прямо предупреждали: если Иран возобновит свою ядерную программу, ракетные и бомбовые удары могут последовать вновь. А значит, санкции – это ещё не всё. Ирану вновь предстоит жить под «дамокловым мечом» новой войны.

А это уже не может быть безразлично для Азербайджана, особенно с учётом внешнеполитических тенденций — и долгосрочных, и последних. У нашей страны соседские отношения с Ираном, которые сегодня динамично развиваются. На подъёме — отношения с США, где готовятся к подписанию Хартии о стратегическом партнёрстве. Давние дружественные связи — с Израилем. Азербайджан искал и находил баланс в этом «треугольнике», но и излишне напоминать, какие риски создают здесь возможные «горячие сценарии».

Наконец, есть и ещё один фактор риска. Отношения Азербайджана и Ирана выстроены таким образом, что они не подпадают под наложенные ООН ограничения. Азербайджан не поставляет в Иран ядерные материалы или сталь для производства ракетных двигателей, не готовит для Тегерана специалистов-ракетчиков и т. д. Но общее, скажем так, «повышение температуры» вокруг ИРИ не может не сказаться на двусторонних отношениях. Особенно если принять во внимание вероятность попыток использовать территорию Азербайджана для обхода санкций.

В прошлом такие попытки предпринимались, но их жёстко пресекали власти Азербайджана. Немало шума наделала история, когда в конце девяностых на КПП «Астара» был перехвачен транзитный груз листового металла, следовавший из России в Иран: как оказалось, везли в ИРИ специальную сталь для ракетных двигателей. Более того, в 2006 году в Баку объявили, что несколькими годами ранее перехватили предназначенный для Ирана груз металла, который может быть использован для производства баллистических ракет. По сообщению Таможенного комитета Азербайджана, речь шла примерно о 22 тоннах металла. Но самое главное — в грузе были найдены детали, которые используют для крепления ядерных боеголовок к бомбардировщикам.

Понятно, что такого рода «кейсы» вызывают недовольство Тегерана. Но вряд ли в Азербайджане отступят от своей прежней позиции и позволят превратить страну в коридор для обхода санкций.