Это важный день, возможно, один из величайших дней в истории цивилизации.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после обнародования мирного плана по урегулированию в Газе.



Американский лидер предложить назвать данный план «вечным миром». «Давайте назовём это «вечным миром» на Ближнем Востоке», – сказал Трамп.



«Я хочу поблагодарить Биньямина Нетаньяху за согласие с планом по Газе. Если мы будем работать вместе, мы сможем положить конец смерти и разрушениям, которые мы наблюдали годами, десятилетиями, даже столетиями. Мы также сможем начать новую главу безопасности, мира и процветания для региона», — отметил американский лидер.



«Если предложение будет принято ХАМАС, потребуется немедленное освобождения всех заложников», – заявил президент США.



«Я слышал, что ХАМАС тоже хочет этого добиться», — заметил он.



При этом Трамп отметил, что ХАМАС — единственная оставшаяся сторона, не согласившаяся на мирное соглашение. «Если они откажутся, я полностью поддерживаю Нетаньяху», — добавил он.



Трамп высказался и насчет состава «совета мира» по Газе. «В «Совет мира» по Газе войдет экс-премьер Великобритании Тони Блэр, а ещё несколько человек будут названы в ближайшие дни», — отметил глава США.



«Мы никогда не забудем 7 октября, но тысячи людей заплатили за это цену. Теперь пришло время вернуть заложников. Нетаньяху чётко заявляет о своём неприятии палестинского государства. Он постоянно упоминает 7 октября, и я это понимаю», — признался глава американской администрации.



По мнению Трампа, Нетаньяху является воином. «Он не знает, как вернуться к нормальной жизни. Израилю повезло, что он у него есть», — считает лидер США.



«Несколько стран, в том числе наши европейские друзья, по глупости признали Палестинское государство», – посетовал Трамп.



По словам президента, в ближайшие несколько дней в Газе не должно быть стрельбы. «Скорее всего, она будет, но её не должно быть. Может быть, навсегда. Разве это не было бы здорово?», — вопрошает президент.



Говоря об отношении Ирана к происходящему, Трамп выдвинул интересную гипотезу. По его словам, Иран способен в перспективе присоединиться к Авраамовым соглашениям о мире с Израилем.



«У Израиля сейчас не так уж много врагов. Многие страны прониклись к Израилю огромным уважением за его методы борьбы и проделанную работу», — отметил хозяин Белого дома.



«История показывает, что те, кто поддерживал отношения с Израилем, процветали. Те, кто стремился уничтожить Израиль, потерпели крах. Они не преуспели», — добавил он.

