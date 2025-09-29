Белый дом представил мирный план президента Дональда Трампа по сектору Газа, который, как ожидается, может положить конец текущей войне.

Согласно плану, Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, а сам регион станет «дерадикализованной, свободной от террора зоной», которая не будет представлять угрозы для соседей.

Важным пунктом инициативы является возвращение всех заложников — живых и умерших — в течение 72 часов после того, как Израиль публично примет соглашение. После этого Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

В рамках плана США начнут диалог между Израилем и палестинцами, чтобы согласовать политические перспективы мирного и процветающего сосуществования. В Белом доме подчеркнули, что если обе стороны согласятся с предложением, война будет немедленно прекращена.

Газой будет управлять временное правительство, состоящее из технократического комитета палестинцев и международных представителей, под руководством «Совета мира» во главе с Дональдом Трампом и Тони Блэром.

При этом принудительной эвакуации не будет. Жителей будут призывать оставаться, чтобы строить «лучшую Газу», но они смогут свободно уезжать и беспрепятственно возвращаться.

Карта, показывающая возможный вывод израильских войск из сектора Газа, запланированный Трампом:

При этом члены ХАМАС, желающие покинуть Газу, получат безопасный проход в принимающие страны.