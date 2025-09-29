В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 30 сентября до второй половины дня 1 октября прогнозируются переменные дожди, местами возможны кратковременные ливни и грозы. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

В регионах дожди начнутся с вечера 30 сентября и продлятся до 2 октября. Ожидаются грозы, местами проливные дожди и град, а в высокогорных районах выпадет мокрый снег.

Синоптики предупреждают, что в связи с осадками может повыситься уровень воды в реках. В ряде горных районов не исключены кратковременные паводки и сходы селевых потоков.