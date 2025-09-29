В Ташкенте завершились азербайджано-узбекские командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят – 2025». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Военные отрабатывали планирование и проведение операций по нейтрализации незаконных вооружённых формирований с применением систем моделирования и симуляции. Учения прошли в рамках плана двустороннего сотрудничества министерств обороны двух стран, все задачи были выполнены. По итогам мероприятия отличившиеся военнослужащие были награждены.