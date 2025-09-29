Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров , Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Минск по приглашению премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

В Национальном аэропорту Минск Али Асадова встречали вице-премьер Беларуси, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран Наталья Петкевич, заместитель Министра иностранных дел Игорь Секрета и другие официальные лица.