Екатерина Дроздова, представляющая Россию в настольном теннисе, высоко оценила организацию Игр стран СНГ в Азербайджане.

«Нас так тепло здесь встретили, мы также очень рады всем. Конечно, нам хочется посмотреть эту гостеприимную страну, но это будет возможно только после соревнований. Сейчас мы сосредоточены только на них», — отметила Екатерина Дроздова.

Спортсменка также похвалила уровень питания и транспортную инфраструктуру в Габале, где проходят соревнования по настольному теннису.

«Встретили нас хорошо, живем в шикарном отеле, питание замечательное. Никаких проблем с транспортом, нас вовремя доставляют из гостиницы до арены и обратно. Персонал в гостинице и на спортивных аренах очень приветливый. Нам все очень нравится», — сказала Екатерина Дроздова.

Отметим, что для российских спортсменов, добившихся побед на Играх стран СНГ, предусмотрены денежные выплаты. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, прилетевший в Азербайджан в качестве руководителя российской спортивной делегации.