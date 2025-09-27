Завтра, 28 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове на отдельных территориях временами ожидаются дожди, которые к утру постепенно прекратятся, подует умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. В течение дня преимущественно без осадков. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем — 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны ливни интенсивного характера, град, в высокогорных районах — снег. С полудня в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем — 18-22, в горах ночью 1-5, днем — 5-8 градусов тепла.