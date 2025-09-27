МИД России и Армении провели консультации по международно-правовым вопросам.

Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась в рамках плана консультаций на 2025–2026 годы.

Российскую делегацию возглавил директор Правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, армянскую — начальник Департамента международных договоров и права МИД РА Нелли Сароян.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, включая актуальные тенденции в международном правосудии, в том числе в сфере уголовного права, а также взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций.

Достигнута договоренность продолжить обсуждение ряда профильных инициатив.