Национальный совет (парламент) Словакии закрепил в конституции страны определение, признающее только два пола – мужской и женский.

За внесение предложенных правительством поправок проголосовало 90 из 99 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Значительная часть оппозиционных фракций воздержалась от участия в голосовании.

Теперь поправки будут переданы президенту Словакии Петеру Пеллегрини для подписания.

Инициатором внесения поправок выступила ведущая партия правящей коалиции – «Направление – социальная демократия». Роберт Фицо, председатель партии и премьер-министр Словакии, ранее подчеркивал важность противодействия ситуациям, когда люди заявляют о себе как о «вертолете, кошке или собаке».