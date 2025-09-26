Президент США Дональд Трамп призвал Турцию сократить импорт энергоресурсов из России и ясно дал понять: продажа Анкаре американских истребителей-невидимок напрямую зависит от того, насколько Турция готова поддерживать цели Вашингтона.

Трамп назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг «решающей». По его словам, он может рассмотреть возможность возвращения Турции в совместную программу по производству и закупке истребителей F-35 компании Lockheed Martin.

«Я смогу легко это сделать, если захочу. Мы можем, мы можем это сделать», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос о возможной сделке по F-35.

Bloomberg отмечает, что эти заявления подчёркивают транзакционный характер переговоров и демонстрируют давление Трампа на союзников с целью сокращения закупок российских энергоносителей.

В то же время Эрдоган пришёл в Белый дом со своими мотивами: он стремился заключить новые соглашения в сфере авиации, обороны и энергетики, чтобы разрядить напряжённые отношения между Турцией и США.

«Вы будете впечатлены тем, что произошло с Эрдоганом», — подчеркнул Трамп после более чем двухчасовых переговоров с турецкими официальными лицами.