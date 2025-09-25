Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 25 сентября в Нью-Йорке встретилась с супругом президента Словении Алесом Мусаром на основании обращения противоположной стороны.

В ходе встречи Алес Мусар рассказал о деятельности гуманитарной некоммерческой организации «Повышение человеческой безопасности» (ITF), созданной правительством Словении в 1998 году для поддержки жертв мин и повышения безопасности населения.

Лейла Алиева обратила внимание на минную проблему, с которой сталкивается Азербайджан. Она отметила, что мины создают серьезные препятствия для широкомасштабных восстановительных работ на освобожденных территориях, а также для возвращения вынужденных переселенцев в рамках программы «Великое возвращение».

При этом вице-президент Фонда подчеркнула, что азербайджанская сторона продолжает проводить широкомасштабную гуманитарную деятельность: разминирование территорий, оказание поддержки жертвам мин, проведение образовательных и просветительских мероприятий об опасности взрывчатых веществ.

Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в области безопасности и защиты граждан, подчеркнув важность международного партнерства в гуманитарной сфере.