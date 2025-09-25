Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Гамбии Серингом Моду Нджи в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнув особое значение взаимодействия в многосторонних форматах, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Министры отметили, что дальнейшее укрепление этих связей имеет важное значение для решения общих вызовов и продвижения взаимных интересов на международной арене.

Особое внимание было уделено необходимости развития новых инициатив и механизмов сотрудничества, направленных на укрепление экономических и культурных связей между двумя странами.

В ходе встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и гамбийцев за рубежом Гамбии.

Документ призван способствовать углублению политического диалога, расширению координации в международных организациях и развитию двусторонних отношений.