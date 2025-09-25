Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США для участия в 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН стал показательным с точки зрения возросшей роли Баку в региональных и международных делах. Важно отметить, что на полях Генассамблеи Ильхам Алиев выстроил редкую по плотности и содержанию связку политических и финансовых контактов, которая наглядно показала, что сегодня именно Азербайджан задает тон в региональной политике. Уже 22 сентября, сразу после прибытия, начался блок встреч с глобальными управляющими капиталом: от инфраструктурных гигантов до традиционных мэйнстрим-менеджеров. Для Баку это была не просто витрина инвестпривлекательности, а демонстрация переговорной позиции страны, чья роль в энергетике, транзите и региональной безопасности особенно усилилась после восстановления территориальной целостности: к ней идут с запросом на сделки, инфраструктуру и долгий капитал.

Бизнес-день открыл разговор с генеральным директором Brookfield Asset Management Брюсом Флэттом — корпорации, оперирующей одним из крупнейших в мире портфелей инфраструктурных и энергетических активов. Затем последовали контакты с руководством Neuberger Berman и Blackstone: показательно, что все встречи проводились по просьбе другой стороны. Что свидетельствует о том, что крупный международный капитал видит в стране не только ресурсную базу, но и площадку для со-инвестиций в логистику, электроэнергетику и недвижимость, что прямо ложится на приоритеты модернизации сетей и Срединного коридора.

Кульминацией финансового трека стали уже «прицельные» встречи 24 сентября — с основателем Global Infrastructure Partners Адебайо Огунлеси, главой Franklin Templeton Дженни Джонсон и со-основателем Ares Management Майклом Аругети. Этот тройной вектор символичен: GIP специализируется на хард-инфраструктуре, Franklin — на публичных рынках и долге, Ares — на частном кредитовании и гибридных инструментах. В совокупности эти встречи и достигнутые на них договоренности позволяют Баку превращать политический вес в проектную экономику и портфель конкретных сделок. По интонации пресс-релизов видно, что ключевые игроки приходили с практическим интересом к расширению сотрудничества — ещё одно косвенное подтверждение того, что значительная часть была посвящена реализации конкретных масштабных проектов сотрудничества.

Этот инвестиционный «каркас» накладывался на продуктивные дипломатические встречи на уровне лидеров. В ООН Ильхам Алиев провёл переговоры с премьер-министрами Греции и Болгарии, президентами Португалии и Ирака, а также с генеральным секретарём Совета Европы. География — от Средиземноморья до Ближнего Востока — подчёркивает, что роль Баку давно вышла за рамки южнокавказской конъюнктуры: Азербайджан воспринимается как опорная точка европейской энергобезопасности и связности Восток–Запад, где сходятся интересы электро- и газовых интерконнекторов, портовой и железнодорожной логистики и политической стабилизации регионов сопряжения. Для европейских партнёров это доступ к диверсифицированным энергопотокам и транзиту, для ближневосточных — выход на рынки ЕС через «коридорную» архитектуру Южного Кавказа.

Именно эта двухконтурная модель — «политическая легитимация плюс капитальная мобилизация» — сегодня и определяет место Азербайджана в региональной политике. С одной стороны, Баку предлагает предметную повестку дня: зелёная генерация и экспорт электроэнергии, модернизация сетей, ускорение грузопотоков по Срединному коридору, интеграция таможенных и цифровых решений. С другой — подкладывает под неё финансовый фундамент, выходя на прямые «линии» с теми, кто способен реализовывать масштабные инвестиционные проекты. В этом смысле нью-йоркские встречи — это не набор протокольных рукопожатий, а системное наращивание «мускула» проектной экономики, где Азербайджан всё чаще выступает не объектом, а организатором и со-инвестором.

Такая ситуация является результатом изменившегося баланса рисков и возможностей: после восстановления территориальной целостности страна демонстрирует предсказуемость стратегической линии своей политики, высокую управляемость инфраструктурных программ и способность конвертировать геополитику в экономику. Нью-йоркские встречи лишь закрепили тренд: к Азербайджану идут не «из вежливости», а потому что без него сложно собрать устойчивую архитектуру энергии и транспорта на оси Каспий — Чёрное море — Средиземноморье.

В результате место Азербайджана в региональной политике всё отчётливее определяется не только дипломатическим весом, но и способностью организовывать капитал вокруг коридоров и интерконнекторов. Нью-Йорк показал: если раньше региональная повестка собиралась вокруг политических формул, сегодня она всё чаще собирается вокруг азербайджанских проектов — и это лучший индикатор того, что авторитет Баку конвертируется в долгосрочную архитектуру развития.