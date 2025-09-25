Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в следующих президентских выборах, если удастся завершить войну с Россией. Об этом он сообщил в интервью журналисту Axios.

Когда ведущий спросил у Зеленского, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны, он ответил, что будет «готов» уйти в отставку.

По словам Зеленского, он обратится в Верховную Раду «с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня».

«Если мы завершим войну с россиянами, да, я готов не идти [на выборы президента], потому что это не является моей целью – выборы. Я очень хотел в этот очень сложный период быть вместе со своей страной, помогать своей стране. Именно к этому я всегда стремился. Моя цель – закончить войну», – сказал Зеленский.