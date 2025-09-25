В Баку планируется строительство станции метро около торгового центра Port Baku.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь ЗАО «Баку Метрополитен» Бахтияр Мамедов, рядом со станцией «Шах Исмаил Хатаи» появится дополнительный переход к «зелёной линии».

«На проспекте Бабека будет возведена наша первая крупная станция в направлении центра города. Это позволит создать более комфортные условия для пассажиров и разгрузить интенсивное движение вдоль проспекта», — отметил представитель «Баку Метрополитена».