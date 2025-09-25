Средний коридор становится одной из самых обсуждаемых на авторитетных международных площадках тем. Новости из Нью-Йорка подтвердили это ещё раз.

«Мы рассматриваем Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всём регионе», — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к участникам проходящего в Нью-Йорке 6-го Каспийского бизнес-форума «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика», организованного Каспийским политическим центром.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на этом форуме, отметил: ожидается, что рост грузоперевозок по Среднему коридору составит более 50 млн тонн. По его словам, с этой целью Азербайджан вкладывает дополнительные инвестиции. «Грузоперевалочная способность Бакинского порта составляет 25 млн тонн в год, ведутся работы по расширению этих возможностей», — подчеркнул Гаджиев. Кроме того, с 2020 года началась реализация проекта железной дороги от Баку до Зангилана и границы с Арменией, который планируется завершить к середине 2026 года. Как добавил Гаджиев, «также ведутся работы на 42-километровом участке Зангезурского коридора, расположенном на территории Армении. В них участвуют наши партнёры из США. Третий сегмент охватывает Нахчыван. Здесь также вкладываются дополнительные инвестиции, и мы приглашаем к сотрудничеству других международных партнёров, в том числе европейские страны».

Столь высокий интерес к Среднему коридору более чем понятен. Интенсивность грузоперевозок между Европой и Востоком растёт и в обозримом будущем будет расти. Прогнозы, будто бы «китайское экономическое чудо» исчерпало себя, что потенциал роста исчерпан и т. д., оказались, мягко говоря, неточными. Китай наращивает экспорт, в том числе и в Европу. Наконец, по-прежнему востребованной остаётся схема производства в КНР товаров под европейскими брендами: дешёвая и квалифицированная рабочая сила в международном разделении труда по-прежнему востребована, и именно это предлагает своим партнёрам Китай.

Более того, показательные процессы происходят и в Центральной Азии. «Система одного окна», когда практически вся внешняя экономическая деятельность была замкнута на Россию, уходит в прошлое. Регион стремительно открывается для мира, для инвестиций и сотрудничества. Что понятным образом повышает востребованность торговых путей в их физическом смысле. Особенно сегодня, на фоне украинской войны и закрытия транспортных коридоров, проходивших через Россию и Беларусь. И это, увы, надолго.

Нетрудно догадаться, что именно с успехом Среднего коридора связана ситуационная «локомотивная сделка» между США и Казахстаном. Причём заключена она с явным прицелом на Транскаспийский маршрут. Одновременно строится железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан, которая также повысит интенсивность перевозок по Среднему коридору.

А здесь есть ещё одна сторона вопроса. Азербайджан был важным звеном и «узлом» торговых путей ещё с тех времён, когда по территории нашей страны проходил исторический Великий Шёлковый путь. Потом, превратившись в национальную окраину России, а затем СССР, Азербайджан оказался надолго «выключен» из мировой логистики. Но сегодня, после распада СССР, наша страна использует все возможности. И огромную роль здесь играет «инфраструктурная революция», осуществлённая под руководством президента Ильхама Алиева ещё в те годы, когда украинскую войну и связанный с ней логистический кризис не прогнозировали даже самые отчаянные аналитики.

Напомним: в Азербайджане была проведена глубокая модернизация шоссейных и железных дорог. Построена железнодорожная магистраль Баку – Тбилиси – Карс, благодаря которой Средний коридор начал работать и без зангезурского звена. Построен новый торговый порт и паромная переправа. Азербайджан располагает собственным судостроительным комплексом и самым большим торговым флотом на Каспии. Вся эта работа была проделана не за один день и не на один день. И, наверное, политическая дальновидность выглядит именно так.

А сегодня значение Среднего коридора уже раскрывается по-новому. Он превращается в важный геополитический фактор. Для Китая это — результат инициативы «Один пояс — один путь». Для государств Центральной Азии — «окно в Европу» во всех смыслах. Для Азербайджана — важный элемент диверсификации экономики. И самое главное, во все века в мире большое внимание уделялось именно безопасности торговых путей. Да, ещё чуть больше пяти лет назад в Ереване могли планировать «наступать до Евлаха», «перерезать железные дороги и трубопроводы» и вообще «пить чай в Баку». Сегодня Азербайджан выиграл войну, мирный процесс идёт по азербайджанской «дорожной карте», и, кроме всего прочего, уже начинают работать международные гарантии безопасности торговых путей. Политическая дальновидность президента Ильхама Алиева вновь приносит свои плоды. И это долгосрочный процесс.