24 сентября с 14:10 по подозрению на отравление в отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы Имишлинского района было госпитализировано 59 человек (25 мужчин и 34 женщины).

Как сообщили в TƏBİB, каждому оказана необходимая медицинская помощь. 4 человека с удовлетворительным состоянием отказались от квалифицированной медицинской помощи. Лечение остальных пациентов продолжается в соответствующих отделениях.

Массовое отравление произошло 23 сентября на свадьбе в селе Мурадханлы в Имишлинском районе.