Власти Соединённых Штатов не будут задействовать свои войска в конфликте в Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, российская сторона начала вторгаться в границы НАТО, однако американские войска не будут вмешиваться в военные действия или любую другую ситуацию в Украине.

«Могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия», — подчеркнул Бессент.

Он добавил, что США будут продавать оружие для Украины, а его доставку и передачу осуществят представители европейских стран.